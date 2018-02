Anmeldelse

Dette sidste karakteriserede også den danske jazzkomponist Lars Fiils "Man skal jo starte et sted", en uropførelse, skrevet til koncertens debutant. Lange tonestræk, som en færges tågehorn, udvikler sig til længere fraser i en næsten minimalistisk stil, bliver bygget op i stringente rækkefølger, besindigt, smukt, enkelt. Et fint lille værk, der udnytter store dele af instrumentets formåen, anskueliggjort af koncertens debutant.

Hvis fagotten var et dyr, ville mange, måske især børn, sige, at den var en bamsebjørn. Sådan en hyggelig, småluntende en af slagsen, ikke ude på narrestreger, men bundsolid, en man altid kan stole på.

Den schweizisk-amerikanske jazzmusiker Daniel Schnyder har skrevet en sonate for sopransax og klaver, som her opførtes i versionen for fagot og klaver (1995), glimrende sekunderet af Kristoffer Hyldig. Det swinger jazzet med tydelige associationer til både latin og balkan i en klassisk opbygget struktur, hvor spændingerne ligger i den kontrastive opbygning med en også snerrende og ikke helt ufarlig fagot. Lars Mathiesen fik en masse ud af dynamikken, fra den ynkelige og medlidenhedsappellerende klagen henover det fabulerende og bølgende til sidstesatsens frække tour de force-rytmer i små herlige, melodiøse fraser. Sonaten er en udfordring for både instrument og musiker, men blev på kompetent vis taget op.

I sit dødsår 1921 skrev Saint-Saëns en fagotsonate. Den lever i kraft af sine kontraster mellem det legende og fabulerende i både fagot og klaver, og så det mere alvorlige, der trods alt ikke undlader at tillade noget elegance i de mere dansante passager. Masser af lethed, ynde og poesi er der i Mozarts ganske vidunderlige "Klaverkvintet i Es-dur". Her var det kammermusikeren Lars Mathiesen, der var på banen, sammen med sit velspillende ensemble Opus Zoo. Ingen af instrumenterne får lov at putte sig, heller ikke fagotten, som især i den langsomme andensats er meget "på".

En vederkvægende afslutning på koncerten. Solistklassens debutkoncerter er ofte meget stive og formelle, ikke et ord fra scenen lyder der. Lars Mathiesens eksamenskoncert her var desværre ingen undtagelse. Som minimum ville en kort velkomst fra den afleverende institution da være på sin plads.

Om koncerten: Syddansk Musikkonservatoriums koncertsal, Odeon, onsdag 7. februar 2018. Medvirkende: Lars Mathiesen, fagot, Kristoffer Hyldig, klaver/cembalo, Sofie Qvamme, violin, Mads Haugsted Hansen, violin, Christian Bønnelykke, bratsch, Jacob la Cour, cello, Mads Uldall-Jessen, kontrabas, Karina Brix Hansen, klaver, Mette Termansen, obo, Søren-Filip Brix Hansen, klarinet, Thorbjørn Gram, horn.