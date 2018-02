Karl Krogsgaard Madsen, blandt familie og venner "Kalle", døde i sit hjem på Trollehøj i Svendborg få dage før sin 86 års fødseldag. Karl Madsen var født og voksede op i Videbæk i Vestjylland. Netop fødeegnen betød meget for ham de senere år. Allerede i skolen opdagede lærerne, at murersønnen fra Bredgade var bestemt for det boglige. Da Karl Madsen skulle ud og arbejde efter 7. klasse stille både sognepræst og hans skolelærer i Videbæk i hjemmet og anbefalede, at sønnen læste videre.

Karl Madsen læste så til præliminæreksamen i Skjern om aftenen og arbejdede som "sæbedreng" hos byens barber og tjente på en gård i dagtimerne. Kun 16 år gammel tog han bøger og violinen under armen og begyndte læreruddannelsen på Tønder Seminarium. Her gik han i en klasse under den nordfynske Tove Hansen. Det var kærlighed ved første blik, og hun blev fru Madsen i 1954. Seminariet åbnede de kulturelle døre for parret, der elskede litteratur, musik, teater og hinanden. De spillede begge violin i seminariets orkester. Nyuddannet som lærer, fik Karl Madsen tilbud om lærerstilling på Nordre Skole i Svendborg. Han takkede ja, på den betingelse, at der var en stilling til hans kone, når hun et år efter var færdiguddannet.

Parret købte en grund og byggede ønskehuset på Fruerstuevej 62 i Svendborg. Her betød også haven meget for de to. Deres naturlige centrum blev adoptivdatteren Birgitte Krogsgaard Madsen, som i dag er organist ved Erritsø Kirke ved Fredericia.

Karl Madsen huskes af mange som lærer på Nordre Skole i blandt andet tegning, regning og historie og som skolens bibliotekar. Han var i mange år konsulent for kommunens skolebibliotekarer, og inden pensionen først i 1980erne, blev han lærer for de yngste klasser i matematik og religion. Han var interesseret medlem i Svendborgs kammermusikforening, ved Odense Symfoniorkesters koncerter og i Svendborg Teaterforening. Ferierne blev holdt på campingture eller i sommerhuset ved Lundeborg. Karl Krogsggard Madsen var en privat person, men når man var blevet hans ven, var det imidlertid et trofast venskab for livet.

(Makj)