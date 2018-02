Kloden rundt

Tyrkiet: Mange politikere må finde sig i at blive afbrudt af utålmodige tilskuere. Men for Tyrkiets transport- og kommunikationsminister, Ahmet Arslan, kom afbrydelsen fra en uventet side. Mens han holdt en tale om vigtigheden af et sikkert internet, blev han afbrudt af en lille robot, der var med på scenen. Robotten kaldes "Sanbot", og den bad ministeren om at tale langsommere, da den ikke kunne forstå, hvad han sagde. I første omgang var der et smil på ministerens læber, men han måtte senere bede teknikere om at tage sig af robotten. (ritzau/AFP)