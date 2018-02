Nyborg: - En lille svipser.

Sådan siger teknisk chef i Nyborg Kommune, Søren Møllegård, den situation, der er opstået omkring salget af kommunal jord på Sylleskovvej i Nyborg. Firmaet SkanKon har planer om at omdanne grunden ved den gamle gård, Frisengården ved Nyborg Gymnasium, til 54 ungdomsboliger og et 3d-printet vaskeri/fællesrum.

Men det har vist sig, at et areal på cirka 330 kvadratmeter mellem ejendommen og børnehavens parkeringsplads ikke indgik i den oprindelige handel. Det er naturligvis en fejl, lyder det fra Søren Møllegård.

- Alle troede, at den trekant, som vi her taler om, hører med til resten af matriklen. Men da vi ser på matrikelskel, viser det sig, at arealet tilhører en anden matrikel. Så det handler om, at skelpælene ikke har stået de rigtige steder. Der er aldrig nogen, som tidligere har været interesseret i, hvor skellene gik henne, fordi det var den samme ejer for det hele, nemlig kommunen, forklarer han.

For at rette op på fejlen har byrådet godkendt, at firmaet kan købe det ekstra stykke jord til samme pris som parkeringsarealet. Det vil sige 67 kroner pr. kvadratmeter eller 22.110 kroner i alt. Kommunen er også gået med til at betale omkostninger til landinspektør på cirka 10.000 kroner.

Det er meningen, at de 54 ungdomsboliger skal stå klar allerede ved skolestart næste sommer. Forleden havde en gruppe utilfredse naboer dog held til at få den endelige godkendelse af byggeriet udsat.