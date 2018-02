Kloden rundt

Sydkorea: Der bliver ofte talt om, at politik og sport skal holdes adskilt. Men ved det kommende vinter-OL i Sydkorea gør FN-sanktioner sig stadig gældende for atleterne. Samsung, der sponserer legene, har doneret 4000 specielle OL-udgaver af smartphonen Galaxy Note 8 til atleterne. Men deltagerne fra Nordkorea og Iran får ingen telefon. Det skyldes, at den har en værdi af 920 dollar, cirka 5500 kroner. Den falder derfor inden for FN's restriktion mod at sende luksusvarer til de to lande. (ritzau/AFP) /ritzau/