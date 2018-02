FJORDAGER: Søndag fra 12 til 14 inviterer Fjordagers gymnaster til endnu en gang gymnastik for otte- til 16-årige med et handicap. Det foregår i Agedruphallen med erfarne instruktører til at styre leg, dans og hop. Kom og prøv, gerne sammen med familie eller hjælpere. Målet er at få et fast hold op at stå efter sommerferien. (RAS)