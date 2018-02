Årets idrætspriser

Fredericia: - Det er ikke sjovt, hvis der ikke er noget at kæmpe for.

Sådan siger 16-årige Malthe Lindeblad fra Delta Svøm, som onsdag aften blev årets mandlige talent til idrætsfesten i Fredericia Idrætscenter. Malthe Lindeblad drømmer om at komme til OL - at blive den allerbedste.

Det samme gør Amalie Kiær fra Fredericia Roklub, som modtog den kvindelige talentpris. I første omgang er planerne at forsøge at blive udtaget til VM og EM. Det kræver mange timers træning, så hun er afsted hver dag og to gange om dagen i weekenden. En stor del af træningen foregår i Odense. Men egentlig var det lidt tilfældigt, hun begyndte at gå til roning.

- Min storebror var startet til roning og ville gerne have mig med, men jeg var lidt skeptisk. Men jeg prøvede det, og det bed sig fast i mig, og jeg synes, det er rigtig sjovt, fortæller Amalie Kiær.