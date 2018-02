TTH Holstebros håndboldherrer vandt i weekenden den danske pokalturnering, men onsdag aften kom holdet helt ned på jorden igen.

Skjern var på besøg og vandt på dramatisk vis med 31-30 efter tre scoringer i træk i de sidste minutter.

Skjern-backen Kasper Søndergaard brændte ellers et straffekast med fire minutter tilbage, da det stod 29-28 til TTH.

Søndergaard tog sig af straffekastet, fordi Anders Eggert havde fået en udvisning og var ude i to minutter.

Og kort efter øgede TTH-spilleren Viktor Östlund til 30-28, og det lignede en sejr til hjemmeholdet.

Men Søndergaard ville det anderledes og scorede to mål i træk til først 29-30 og siden 30-30. Dermed nåede højrebacken op på syv mål på otte forsøg i kampen.

TTH havde dog stadig chancen for at tage sejren, men landsholdsspilleren Peter Balling kastede uforståeligt bolden væk.

Det blev endnu værre for TTH, da Skjerns Jesper Konradsson scorede det afgørende mål til 31-30, og at TTH-spilleren Jonas Porup samtidig fik to minutters straf for en sen tackling.

TTH nåede dog et enkelt angreb mere, men Östlund fik ikke scoret et udlignende mål.

Med sejren fører Skjern nu 888 Ligaen med 31 point efter 18 kampe. TTH har 22 point på fjerdepladsen.

Tidligere onsdag vandt Bjerringbro-Silkeborg (BSV) overbevisende med 28-20 hjemme over Sønderjyske.

BSV indtager tredjepladsen med 24 point efter 18 kampe. GOG er placeret på andenpladsen med 28 point efter 17 kampe.