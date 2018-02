Forfatteren Jesper Wung-Sung, som i aftes holdt foredrag på Langeland Bibliotek, er deltidslangelænder med sommerhus i Spodsbjerg.

Og det var egentlig her - med udsigt over Langelands Bælt - siddende med cigar og et glas Jack Daniels, at han havde forestillet sig, at slægtsromanen "En anden gren" engang skulle blive til, når han som en ældre alvidende forfatter kunne sidde og se tilbage på sit eget liv sammenholdt med sine oldeforældres, kineseren San og bagerjomfruen fra Amager, Ingeborg Wung-Sung.

Sådan kom det ikke til at gå. Romanen blev udgivet i 2017, har fået sine mange anmelderroser og blev i sidste uge endda belønnet med boghandlernes Gyldne Laurbær.

Onsdag aften var det så det langelandske publikums tur til at høre om romanen, om Jesper Wung-Sungs egen selvbiografi "Lynkineseren" samt om kommende planer, der bl.a. måske omfatter en filmatisering af "En anden gren". Filmrettighederne har han i hvert fald solgt.