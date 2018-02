GOG havde inden kampen mod AGF lovet hinanden, at man ville stå godt i forsvaret, løbe kontraer og fighte. Alle de tre ingredienser lykkedes igennem 1. halvleg, hvor hjemmeholdet var i teten og gik til pausen med en seksmålsføring. Efter sidebyttet kunne hjemmeholdets 5-1 forsvar ikke stå distancen, og kampen udviklede sig til en sand løbeduel med et hav af scoringer. Heldigvis for GOG kom sejren aldrig i fare, men forsvaret er fortsat den største udfordring for sydfynboerne.

- Det var en god kamp imellem to mandskaber der kom med fuld skrue. Vi er glade for at føringen fra 1. halvleg var så stor, så vi kunne hente sejren, sagde GOG-træner Keld Vilhelmsen. (Lund)