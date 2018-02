Silkeborg-Voels håndboldkvinder leverede en stor overraskelse onsdag aften i den bedste danske håndboldrække.

På udebane mod FCM Håndbold lykkedes det Silkeborg-Voel at vinde med 26-23 efter at have været bagud 14-15 ved pausen.

I første halvleg kom FCM foran med 5-2 og lidt senere 6-3, men udeholdet svarede flot tilbage og udlignede til 7-7.

FCM bragte sig også foran 14-12, men var ikke i stand til at trække fra, og hjemmeholdet blev hentet i starten af anden halvleg.

Silkeborg-Voel blev anført af Sofie Bæk Andersen, som blev kampens topscorer med ni mål.

Louise Burgaard scorede fem mål for FCM, men generelt havde hjemmeholdet svært ved at score.

Udeholdet bragte sig foran 17-15 og udbyggede blot føringen i anden halvleg.

FCM kom bagud med 20-25, og trods et par reduceringer lykkedes det ikke at få point.

Tidligere onsdag vandt Odense Håndbold knebent med 30-29 på hjemmebane over Viborg HK.

Det var Mette Tranborg, som scorede det sidste mål for Odense, og det skulle vise sig at blive afgørende.

Viborg havde chancen for at udligne til slut, men Line Uno lavede en angrebsfejl med få sekunder tilbage af kampen.

Line Uno endte som kampens topscorer, men Viborg-spillerens ni mål var ikke nok til point.

Stine Jørgensen scorede seks mål for Odense, mens Freja Cohrt og Kathrine Heindahl blev noteret for fire mål for fynboerne.

Resultaterne betød, at Odense haler ind på FCM i toppen af rækken.

FCM er fortsat på andenpladsen med 24 point efter 17 kampe, men Odense har også 24 point på tredjepladsen. Viborg har 21 point på fjerdepladsen.

København Håndbold topper rækken med 28 point efter 16 kampe.

Silkeborg-Voel avancerer til syvendepladsen med 17 point efter 17 kampe. De otte bedste hold går videre til slutspillet.