Inden kampstart blev VIP-gæsterne traditionen tro bespist. Og mens gæsterne tog for sig af retterne, gav Odense HC's cheftræner, Jan Pytlick, en opdatering på truppen. På bordene foran de ikke færre end 440 spisende lå den tipskupon, som gæsterne til hver kamp får mulighed for at skrive et kampresultat på. Og Pytlick slap heller ikke for selv at give et bud. Og i en kamp, som cheftræneren forventede ville blive målfattig, forsøgte han sig med buddet 27-24 til sit eget hold.

Et par andre navne havde også fundet et bord. Blandt dem tidligere rådmand Steen Møller. Han er selv ud af en håndboldfamilie, fortalte han, og for at teste ham lidt på sin viden, fik han også lov at gætte på et resultat. 25-24 til Odense HC, kom han efter grundige overvejelser frem til.

Den tidliger konservative rådmands bord må til kampen mod Viborg tage prisen som det mest interessante. Med ved det sad nemlig også badmintonspiller Jan Ø. Jørgensen, som nok kan forventes at være stor fan af Odense HC. Han har nemlig giftet sig med en af holdets store profiler Stine Jørgensen.

Med havde rådmanden og badmintonspilleren god hjælp til en eventuel tipskupon. Tidligere håndbold-landsholdsspiller Kristina Bille sad i hvert fald lige ved siden af. Om hun var med på at holde med Odense vides ikke. Men sikkert er det, at hun har spillet for dagens modstander, Viborg HK, i løbet af sin karriere.