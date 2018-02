Det lå i luften, at Odense HC mod Viborg HK ville blive tæt. Og en rodet kamp med mange kontraløb, blev også først afgjort i de døende sekunder, hvor hjemmeholdet fik stoppet Viborg fra at hente en pointdeling hjem fra Fyn.

Håndbold: Cheftræner Jan Pytlick spåede før kampen mellem ligaens nummer tre og fire en tæt affære. Og det må man sige, at tilskuerne i Odense Idrætshal fik onsdag aften, da Odense HC mødte Viborg HK. I en rodet kamp, hvor der blev løbet kontra på skift, løb hjemmeholdet fra Viborg med et enkelt mål. Det var Odense, som kom bedst fra start, og måske skulle jyderne lige have rystet busturen ud af benene. Med stærkt forsvar og gode kontraløb blæste Odense HC hurtigt fra Viborg til en føring på 6-1. Odense holdt derefter godt fast i femmålsføringen, og først da de orange-blusede fik to udvisninger oveni hinanden, fik Viborg plads til at komme tilbage. Og det gjorde de. Med egne gode kontraløb udnyttede de et Odense-angreb, som ikke kunne få det til at fungere, når de ikke fik en tyvstart ned ad banen. Især Viborgs Line Uno, som Jan Pytlick før kampen kaldte for Viborgs Usain Bolt, var god til at løbe fra Odense, og frem til pausen var kontraen en opskrift, der bragte Viborg tættere på til en pausestilling på 16-14. Odense HC - Viborg HK 30-29 (16 - 14) Ligaen, kvinderKampens gang: 3-1, 6-1, 7-2, 8-3, 10-5, 11-7, 12-9, 13-12, 15-13 (16-14) 18-15, 19-17, 24-20, 25-21, 26-23, 27-25, 28-27, 30-29.



Mål: Odense HC: Stine Jørgensen 6, Freja Cohrt 4, Kathrine Heindahl 4, Mie Højlund 3, Nadia Offendal 3, Trine Jensen 3, Mette Tranborg 3, Kamilla Kristensen 1, Jessica Quintino 1, Maja Jakobsen 1, Suzanne Bækhøj 1 Viborg HK: Line Uno 9, Ann Grete Nørgaard 7, Kristina Jørgensen 3, Nikoline Lundgreen 3, Carin Strömberg 2, Stine Bodholt 2, Sanne Van Olphen 2, Amalie Grøn Hansen 1.



Bedste spillere: Odense HC: Stine Jørgensen. Viborg HK: Line Uno.



Udvisninger: Odense HC: 3. Viborg HK: 1.



Dommere: Jakob Falkenberg Hansen og Daniel Stentoft Møller. Præstation: God.



Odense HC's næste kamp: Torsdag den 15. februar klokken 20.30: København Håndbold - Odense HC

Kontraløb på kontraløb

Jan Pytlick havde i optakten udtrykt tilfredshed med sit holds forsvar og kontra over de seneste kampe, mens han stadig mener, der mangler noget i det etablerede angrebsspil. Og billedet var det samme i anden halvleg af kampen. Mens Odense havde held til at løbe og score på Viborgs fejl, gjalt det samme den anden vej. Cheftræneren havde også forudsagt en tæt kamp, og det lå i luften hele anden halvleg, at der ikke ville blive tale om at gå tidligt til bilerne for at undgå trafik. Odense-profilen Stine Jørgensen havde i løbet af kampen svært ved at finde sine medspillere i fart, men hun var også den, der kunne låse Viborg-forsvaret op med sin stærke skudarm. I den anden ende var det Viborg-profilen Ann Grete Nørgaard, som kunne svare igen, når der ikke blev plads til at løbe hurtigt. Med 2:30 tilbage af kampen var de mange kontraløb blevet til en stilling på 29-28, og da Mette Tranborg brød igennem og passerede Josephine Nordstrøm i Viborg-målet, så det godt ud for hjemmeholdet. 30-29. Men efter en reducering af Ann Grete Nørgaard blev Tranborg også skurk, da hun i næste angreb lavede skridt. Og så var der lagt op til en gyser af en afslutning.

Gyser-afslutning