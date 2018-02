Årets idrætspriser

Fredericia: Som ihærdig konkurrenceudøver kan det være svært at få råd til at være med på det niveau, man gerne vil og har talent til.

Derfor er Fredericia Idrætsfond dannet for at yde økonomisk støtte til lokale sportstalenter. Formålet er at sætte Fredericia på både land- og verdenskortet som en by, der vil sporten og talentudviklingen.

Onsdag aften satte Fredericia Idrætsfond navn på endnu et talent, som man vil støtte med 20.000 kroner. Det er den unge skytte Lærke Amby, som får pengene til blandt andet køb af nyt udstyr, coachingforløb og deltagelse i stævner. Det skete til Idrætsfesten i Fredericia Idrætscenter, hvor kommunens sportsudøvere blev hyldet.

Fredericia Idrætsfond En støtteforening med ambition om at dele 500.000 kr. ud årligt til unge sportstalenter i FredericiaBestår af formand for Fredericia Eliteidræt Nils Skeby, idrætschef Keld Vestergaard, formand for kultur- og idrætsudvalget Lars Ejby (S) og eksternt medlem advokat Erling Christensen



Fonden vil gerne dele penge ud til unge sportstalenter og har vide rammer, så det kan være indenfor eksempelvis fodbold, badminton, svømning, parkour, e-sport og skak

I forvejen findes Fredericia Eliteidræt, som støtter topatleter, men her oplevede bestyrelsen ind imellem at få ansøgninger fra unge sportsudøvere, som man egentlig gerne vil støtte. Men man havde ikke mulighed for det, da den unge faldt udenfor rammerne af, hvad Fredericia Eliteidræt kan støtte.

Men Fredericia Idrætsfond er en støtteforening med vide rammer, så her håber man at kunne dele penge ud til langt flere sportsudøvere. Ambitionen er at have en pulje på 500.000 kroner årligt at dele ud af. I 2018 har ADP givet 200.000 kroner, så idrætsfonden skal ud og samle flere penge ind.