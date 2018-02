Det kan godt være, der både var lokalplaner, ekspropriation og en lånegaranti til Odense Zoo på byrådets dagsorden.

Men det var Østtimor, Sydsudan og FN's 17 verdensmål, der onsdag fyldte debatten i byrådssalen.

Radikales Susanne Crawley Larsen havde bedt byrådspolitikerne om en første vurdering af et forslag om at skrive verdensmålene ind i Odense Kommunes Etiske Investeringsprofil. Altså de retningslinjer, der sætter rammerne for, at der for eksempel ikke investeres kommunale penge i våben- og tobakvirksomheder.