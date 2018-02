- Vi dækkede ikke optimalt op, men nåede alligevel en to mål føring inden pausen, sagde træneren. Og så gik det ellers bedre og bedre, som kampen skred frem.

Ja, vi førte endda med fire, da der manglede fem minutter. Søndersø valgte her at gå noget mere offensivt frem i forsvaret. Det skabte lidt forvirring, men alligevel formåede vi at tilspille os to 100% chancer i det sidste minut. Havde vi scoret på bare den ene, så havde vi fået begge point med hjem. Så på den baggrund er vi lidt skuffede, sluttede træner Allan Knudsen. Stine Bogetoft scorede som den bedste ni, men mest ros til keeper Tina Uth, der stod en meget flot kamp. (wta)