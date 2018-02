Aalborgs håndboldherrer var placeret på sidstepladsen i Champions Leagues gruppe B inden onsdagens udekamp mod hviderussiske Meshkov Brest.

Så en sejr var kærkommen i nordjydernes bestræbelser på at gå videre i turneringen.

Aalborg var også tæt på at vinde, men måtte efter en hektisk slutfase nøjes med at spille 23-23.

Kampen var hele tiden på vippen, og Aalborg var foran både 18-17, 19-18, 20-19, 21-20 og 22-21 i slutningen af anden halvleg.

Meshkov Brest blev dog ved med at udligne og scorede også til 22-22 med fem minutter tilbage.

Aalborg havde derefter to gyldne muligheder for en ny og muligvis afgørende føring, mens først skød Tobias Ellebæk på overliggeren, og dernæst brændte Patrick Wiesmach en friløber.

Hviderusserne udnyttede straks de danske fejl og kom kort efter foran 23-22.

Scoringen var uheldig for Aalborg-målmand Mikael Aggefors, som flot havde reddet i to omgange, men måtte give fortabt på hviderussernes tredje forsøg.

Simon Hald tilkæmpede sig et straffekast, og Aalborg fik udlignet til 23-23.

Chancen for en sejr var også til stede i slutfasen for Aalborg, men Tobias Ellebæk smed lidt for panisk bolden væk med under et minut tilbage på uret.

Meshkov Brest var tilfreds med det ene point og gik slet ikke efter sejren til slut, men lod bare tiden rinde ud.

I den samlede stilling i gruppen har Aalborg på sidstepladsen nu fem point efter 11 kampe.

Meshkov Brest er med otte point placeret på den sjetteplads, der akkurat giver adgang til ottendedelsfinalerne.

Aalborg skal i de næste kampe møde THW Kiel hjemme, RK Celje ude, inden Flensburg-Handewitt kommer på besøg i den sidste gruppekamp.