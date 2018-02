Ud over Jysk Fynske Medier, fik også Politikens Lokalaviser onsdag uanmeldt besøg af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen onsdag. Det skriver netmediet Mediawatch.

Det er de to koncerners indbyrdes handler med ugeaviser, som myndighederne kigger nærmere på.

- Vi kan bekræfte, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været på kontrolbesøg med henblik på at undersøge sidste års køb og salg af ugeaviser i handler mellem Politikens Lokalaviser og Jysk Fynske Medier. Vi er selvfølgelig styrelsen behjælpelig," siger konstitueret direktør for Politikens Lokalaviser Tommy Voigt Hansen i en udtalelse ifølge Mediawatch.

Han vil ikke uddybe over for mediet, hvor kontrolbesøget har fundet sted, og hvad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået udleveret eller set igennem.

De to aviskoncerner købte og solgte i juni 2017 et antal lokale ugeaviser til hinanden. Jysk Fynske Medier købte syv ugeaviser på Fyn og i Sydøstjylland, mens Politikens Lokalaviser købte syv ugeaviser i Aarhus-området. Desuden blev begge medejere af syv østjyske ugeaviser. Efter handlen lukkede Jysk Fynske Medier en række af ugeaviserne efter at have vurderet, at udgivelserne hverken gav økonomisk eller publicistisk værdi.