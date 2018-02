Lyngby oplyser, at klubben forhandler med fire potentielle købere - heriblandt en Premier League-klub - om et salg til en værdi af minimum 20 millioner kroner.

Der er drøftelser med fire potentielle købere, omkring hvordan et køb kan tilrettelægges, oplyser Lyngby-formand Torben Jensen i en mail.

- Der har været utrolig mange henvendelser, hvilket vi er yderst taknemmelige for, da det har vist at interessen for Lyngby Boldklub er enorm, lyder det fra Torben Jensen.

FAKTA: Overblik i sagen om konkurstruede Lyngby Fodboldklubben Lyngby kæmper i øjeblikket for at afværge den anden konkurs efter årtusindskiftet.



Onsdag meddelte klubben, at fire spillere er blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning.



Tirsdag opfordrede Spillerforeningen ellers spillerne til at vente til og med fredag til at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter for at give klubben mere tid i forsøget på at redde klubben.



Her er hovedpunkter fra det seneste års hændelser i den økonomiske trængte klub, der i sidste sæson vandt bronze i Superligaen:



* Januar 2017:



Efter et skidt årsregnskab med et minut på 25 millioner kroner meddeler Lyngby, at klubben ligger i forhandlinger med en amerikansk investorgruppe om et salg af klubben.



Lyngbys hovedsponsor, Hellerup Finans, har selv økonomiske problemer, og klubben har brug for ny kapital. Salget bliver ikke til noget.



* Maj 2017:



Efter at Hellerup Finans - med hjælp fra private investorer - drypvis har tilført Lyngby mange millioner kroner i årets første måneder, får klubben fornyet licensen til at spille videre i Superligaen.



Det er Licensappeludvalget, der tildeler Lyngby licensen, efter at Licensudvalget i første omgang havde givet afslag.



* August 2017:



Hellerup Finans-chef Torben Jensen fortæller til Børsen, at Lyngby ikke længere er til salg.



* Januar 2018:



Torben Jensen erkender over for Berlingske Business, at Lyngby kæmper for sin fremtid. - Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens, siger han.



Senere i januar fortæller han til BT, at Lyngby har flere tilbud på hånden fra mulige købere.



Lyngby opsiger på januars sidste dag samtlige funktionæransatte i klubben. Klubben udbetaler ikke løn for januar. Heller ikke til spillerne.



Februar 2018:



På grund af den manglende løn har spillerne mulighed for at indgive en konkursbegæring mod klubben.



Fredag 2. februar sender spillernes fagforening, Spillerforeningen, et såkaldt påkrav til klubben på vegne af spillerne. Klubben får frem til tirsdag 6. februar til at udbetale løn, eller kan spillerne dagen efter ophæve deres kontrakter og forhandle med andre klubber.



Mandag 5. februar melder bestyrelsesformand Torben Jensen ud, at klubben har fået nye henvendelser fra mulige købere af klubben - blandt andet fra en Premier League-klub. Han beder spillerne om mere tid.



Tirsdag 6. februar opfordrer Spillerforeningen spillerne til at vente til og med fredag til at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter for at give klubben mere tid i forsøget på at redde klubben. Lyngby melder ud, at klubben ikke kan betale løn tirsdag.



Onsdag 7. februar meddeler klubben, at fire spillere er blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning. Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen og Simon Strand har ønsket at blive fritstillet på grund af manglende lønudbetaling.

De tilbageværende mulige købere er nu to klubber fra England (en fra Premier League og en fra Championship), en investorgruppe, som har fokus på fast ejendom, samt en gruppe af lokale kræfter, der sammen med kræfter i klubben kæmper for at etablere en købergruppe, der kan overtage klubben.

Alle har fået oplyst den samme pris og det samme kapitalbehov der skal indskydes ti millioner kontant her og nu samt minimum yderligere fem millioner inden 30. juni 2018 samt yderligere fem-ti millioner inden 30. juni 2019 - afhængigt af en ny ejers ambitionsniveau.

FAKTA: Overblik i sagen om konkurstruede Lyngby Fodboldklubben Lyngby kæmper i øjeblikket for at afværge den anden konkurs efter årtusindskiftet.



Onsdag meddelte klubben, at fire spillere er blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning.



Tirsdag opfordrede Spillerforeningen ellers spillerne til at vente til og med fredag til at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter for at give klubben mere tid i forsøget på at redde klubben.



Her er hovedpunkter fra det seneste års hændelser i den økonomiske trængte klub, der i sidste sæson vandt bronze i Superligaen:



* Januar 2017:



Efter et skidt årsregnskab med et minus på 25 millioner kroner meddeler Lyngby, at klubben ligger i forhandlinger med en amerikansk investorgruppe om et salg af klubben.



Lyngbys hovedsponsor, Hellerup Finans, har selv økonomiske problemer, og klubben har brug for ny kapital. Salget bliver ikke til noget.



* Maj 2017:



Efter at Hellerup Finans - med hjælp fra private investorer - drypvis har tilført Lyngby mange millioner kroner i årets første måneder, får klubben fornyet licensen til at spille videre i Superligaen.



Det er Licensappeludvalget, der tildeler Lyngby licensen, efter at Licensudvalget i første omgang havde givet afslag.



* August 2017:



Hellerup Finans-chef Torben Jensen fortæller til Børsen, at Lyngby ikke længere er til salg.



* Januar 2018:



Torben Jensen erkender over for Berlingske Business, at Lyngby kæmper for sin fremtid. - Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens, siger han.



Senere i januar fortæller han til BT, at Lyngby har flere tilbud på hånden fra mulige købere.



Lyngby opsiger på januars sidste dag samtlige funktionæransatte i klubben. Klubben udbetaler ikke løn for januar. Heller ikke til spillerne.



Februar 2018:



På grund af den manglende løn har spillerne mulighed for at indgive en konkursbegæring mod klubben.



Fredag 2. februar sender spillernes fagforening, Spillerforeningen, et såkaldt påkrav til klubben på vegne af spillerne. Klubben får frem til tirsdag 6. februar til at udbetale løn, eller kan spillerne dagen efter ophæve deres kontrakter og forhandle med andre klubber.



Mandag 5. februar melder bestyrelsesformand Torben Jensen ud, at klubben har fået nye henvendelser fra mulige købere af klubben - blandt andet fra en Premier League-klub. Han beder spillerne om mere tid.



Tirsdag 6. februar opfordrer Spillerforeningen spillerne til at vente til og med fredag til at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter for at give klubben mere tid i forsøget på at redde klubben. Lyngby melder ud, at klubben ikke kan betale løn tirsdag.



Onsdag 7. februar meddeler klubben, at fire spillere er blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning. Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen og Simon Strand har ønsket at blive fritstillet på grund af manglende lønudbetaling.

Det svarer til samlet set mellem 20 og 25 millioner kroner.

- Vi afventer nu alle de potentielle køberes tilbagemeldinger, og alle købergrupper er opmærksomme på, at vi har fået en håndsrækning fra spillerrådet og Spillerforeningen og derved lidt arbejdsro til fredag, hvor der senest skal foreligge en løsning.

- På nuværende tidspunkt er situationen spændt til bristepunktet, og alle arbejder på højtryk for at nå en løsning og derved sikre klubbens fremtid, lyder det fra Lyngby-formanden.

Han udtrykker stor ærgrelse og skuffelse over, at fire Lyngby-spillere tidligere onsdag valgte at forlade klubben.

- På nuværende tidspunkt har vi modtaget fire kontraktophævelser, hvilket vi naturligvis må tage til efterretning, og vi ønsker de pågældende spillere held og lykke fremover samt tak for indsatsen for Lyngby, siger han.