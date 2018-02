Kerteminde: Sent tirsdag eftermiddag kom to ældre damer gående på Møllervænget i Kerteminde, da en ukendt mand griber fat i den ene dames taske bagfra. Tasken er med skrårem og ikke lige sådan til at få af, og forskrækket over at få stjålet sin taske hiver den 73-årige igen. Det kan tasken ikke holde til, og remmen på tasken knækker. Tyven stikker af med tasken, og den 73-årige falder ned på jorden og slår begge sine knæ.

Gerningsmanden har nu fået tasken, og han stikker af til fods, men offerets veninde på 75 år har ikke til sinds at give op, så hun sætter efter tyven. Hun får hurtigt selskab af en cyklist, der optager jagten. Gerningsmanden slipper dog fra de to forfølgere, da han hopper over en mur og forsvinder med tasken.