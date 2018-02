Ærø: 6179. Så mange borgere bor der i Ærø Kommune ved udgangen af januar måned. Det viser kommunens seneste statistik over befolkningsudviklingen på øen. Dermed er befolkningstallet faldet med én siden årets begyndelse.

Der er som sædvanlig flere dødsfald, end der er barnefødsler. 13 er afgået ved døden, mens der kun er født en ny lille ærøbo. Til gengæld trækker antallet af tilflyttere op. 49 har fragtet flyttekasser til øen, mens blot 38 har byttet deres Ærø-postnummer ud med et på fastlandet.

Året begynder altså med et lille minus, men det er dog en bedre start end i 2017, hvor januar gav et underskud på 11 borgere. Og hele 2017 endte med et fald på syv indbyggere, mens det i 2016 så langt værre ud: 99 færre æroboer. 2015 endte derimod med næsten at gå i nul med et fald på kun en. (ando)