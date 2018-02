Konservative Vælgerforening kunne se tilbage på et kanonvalg og 46% nye medlemmer. Eneste malurt i bægeret var et minus i pengekassen og knas med Venstre

Kerteminde: - Sikke et år, indledte en glad formand for Konservative Vælgerforening, da han og 25 andre var samlet til generalforsamling på Kerteminde Rådhus.

- 46% nye medlemmer, så vi nu er oppe på 95, og fremgang fra et til syv mandater i byrådet, opsummerede han.

- Vi fik desværre ikke borgmesterposten, men det er fordi, der var nogle, der ikke vidste, hvad det vil sige at stemme borgerligt.

Han mindede om, at Konservative op til valget var gået i valgforbund med Venstre og Borgerlisten.

- Det har aldrig før givet problemer. Men denne gang forstod folk ikke valgforbundet, når vi samtidig ikke støttede Hans Luunbjerg som borgmester. Set i bagklogskabens klare lys var der nok et par annoncer, vi skulle have undladt, bemærkede han.

Det havde også sparet lidt penge, og dem har vælgerforeningen ikke for mange af.

Faktisk kostede valget helt bogstaveligt kassen. Regnskabet viste en kassebeholdning på godt 15.000 kroner. Men det var kun fordi, foreningen har lånt 41.000 kroner af fem medlemmer.

- Vi brugte mange penge, men vi følte, at vi havde et hold, vi skulle satse stort på, og det endte jo også med, at vi vandt stort.

Karl Ove Ilskov pegede på, at det flotte resultat i høj grad skyldtes spidskandidat Klavs Norup Lauridsen.

- Vi har i flere år været i dialog med dig, men du var ikke parat før nu. Men det var værd at vente på, for det er helt givet din fortjeneste, at det gik så godt.