Middelfart: Nye ansigter er trådt ind ad døren hos Fyens Stiftstidende, Fyens.dk og Melfar Posten i Havnegade.

34-årige Lisbeth Helbo Hansen er tiltrådt som fast journalist på Middelfart-redaktionen, mens 22-årige Helena Holmenlund Christensen, der kommer fra Danmarks Journalisthøjskole og oprindeligt fra Ikast, skal være praktikant det kommende halve år.

Der er tale om, at hun vender tilbage til barndommens gade, idet hun boede i Middelfart indtil 4. klasse, hvor hun gik på Østre Skole. De seneste fire år har hun arbejdet som redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende i Odense, hvor hun også bor med sin kæreste.

- Det føles temmelig meget som at komme hjem igen, selv om byen næppe er til at kende igen så mange år efter. Da jeg var lille fangede min far og jeg fisk ved havnekajen i Middelfart. Den kaj findes slet ikke længere. Det er godt, for det betyder jo, at det er en by og en kommune i udvikling. Jeg glæder mig til at lære det hele at kende igen, fortæller Lisbeth Helbo Hansen.