Joe Pesci fylder 75 år fredag den 9. februar.

I 1999 meddelte han, at han ville indstille karrieren som skuespiller for at hellige sig musikken og andre gøremål.

Men da filminstruktør Martin Scorsese og skuespiller Robert De Niro sidste år inviterede den karakteristiske Joe Pesci til at spille med i filmen "The Irishman", kunne Pesci ikke gøre andet end at takke ja til genforeningen, som også tæller Al Pacino og Bobby Cannavale.

Skuespilleren med det djævelske smil er en ikonisk figur i Hollywood-registret, og hans præstationer i gangsterfilm og komedier har gjort ham til noget nær personificeringen på en gedigen skiderik.

Men før amerikaneren nåede denne status, måtte han vidt omkring.

Allerede som barn fik han en rolle i tv-programmet "Star Time Kids". Den førte dog ikke noget større med sig, og efter at have forladt skolen forsøgte Pesci sig i stedet med musik og stand-up-komik.

Gennembruddet lod dog vente på sig, og først som 32-årig fik han sin første rigtige filmrolle i "Raging Bull", der banede vejen for Pescis karriere.

Den lavstammede, velpolstrede mand med det diabolske smil, den krogede næse og den gennemtrængende New Jersey-dialekt virkede ekstremt troværdig.

Det store højdepunkt i karrieren kom sammen med De Niro og Scorsese i gangsterdramaet "Goodfellas" fra 1990. Her fik Pesci en Oscar for bedste mandlige birolle.

Han jog også skræk i hele familien som indbrudstyv i de to storsælgende "Alene Hjemme"-film. Samtidig holdt han gangsterimaget ved lige med film som "Casino" og "A Bronx Tale". (Ritzau)