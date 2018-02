Jørn Olesen, der fredag den 9. februar fylder 70 år, afsluttede sin karriere som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fra 2003 og til pensioneringen i 2008.

Han blev chef for efterretningstjenesten, kun uger efter at USA gik ind i Irak.

Baggrunden for interventionen var, at man mente, at Saddam Hussein rådede over masseødelæggelsesvåben.

Det tema blev topaktuelt for FE og Jørn Olesen, da en ansat i efterretningstjenesten i 2004 lækkede fortrolige oplysninger, hvor FE tilsyneladende havde konkluderet, at der ikke var håndfaste beviser på, at Hussein havde sådanne våben.

Whistlebloweren - Frank Grevil - anklagede sin chef for at lukke øjnene, mens regeringen misbrugte tjenestens trusselsvurderinger om Irak.

Jørn Olesen på sin side fastholdt i flere omgange, at FE var af den opfattelse, at Irak sandsynligvis rådede over biologiske og kemiske våben.

Efterretningstjenestens tur i medierne medførte et politisk krav om større åbenhed, som Jørn Olesen måtte håndtere.

Jørn Olesen stammer fra Fredericia og blev udnævnt til premierløjtnant fra Søværnets Officersskole i 1971.

Fra start var tjenesten ved ubådene, og Jørn Olesen nåede at være chef for alle de danske ubåde.

Senere gik turen til Forsvarsministeriet, og fra årtusindskiftet var Jørn Olesen chef for Forsvarskommandoens planlægningsstab.

I hele sin karriere var Jørn Olesen Forsvarets - systemets - mand.

Og selv om han gik på pension i 2008, har den ellers diskrete militærmand været på barrikaderne et par gange, hvor han har ment, at politikerne er gået over stregen.

Første gang var i 2010, da en civilist for første gang blev valgt som chef for FE. Her advarede Olesen mod djøffernes overtagelse af militære job.

Anden gang var i samme boldgade, da den socialdemokratiske forsvarsminister Nick Hækkerup i 2012 slog jobbet som ny forsvarschef offentligt op og koblede et headhunterfirma på opgaven.

Ved den lejlighed advarede Olesen mod en skrivebordsgeneral i stedet for en rigtig militærmand, som traditionerne foreskrev.