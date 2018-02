Når Lotte Friis fredag den 9. februar runder 30 år, er det uden en stor svømmekonkurrence rundt om hjørnet.

I april sidste år valgte hun at træde op fra bassinet og lade svømmebrillerne blive ved vandkanten, da hun indstillede sin svømmekarriere.

Når hun træder ind i 30'erne, er det med helt nye ambitioner.

Lotte Friis ønsker nemlig efter sine mange år i svømning at træde ind i den danske mediebranche.

- Jeg drømmer om at komme ind i medieverdenen, så jeg prøver på at arbejde mig hen imod det. Måske skal jeg også have en uddannelse, sagde Lotte Friis til Se og Hør i december.

Ekssvømmeren har netop kunnet se sin drøm gå i opfyldelse, da hun har sagt ja til et job som radiovært på DR-programmet "Formiddag på 4'eren". Hun starter 1. marts.

Lotte Friis er i forvejen ikke uvant i det danske mediebillede.

Hun fungerede som kommentator og ekspert for TV2 Sport under kortbane-EM i svømning i København.

Derudover har hun blandt andet deltaget i tv-programmet "Vild Med Dans" på TV2 i 2009.

Men før hun kunne tage sit sidste svømmetag som professionel, lå der mange års overvejelser bag beslutningen om at stoppe.

Hun havde tidligere udtalt, at hun gerne ville slutte karrieren efter EM på hjemmebane. Men Lotte Friis kunne mærke, at motivationen i vandet var forsvundet.

- Jeg vil kun være med til det her EM, hvis jeg kan være med i toppen og kæmpe om medaljer, og det kræver, at jeg træner de her 30 timer om ugen, og det har jeg egentlig ikke lyst til mere, sagde Lotte Friis til DR Sporten i forbindelse med karrierestoppet.

Lotte Friis slog for alvor igennem på den internationale svømmescene under OL i Beijing i 2008, hvor hun svømmede sig til en bronzemedalje i disciplinen 800 meter fri.

I 2009 tog karrieren et nøk op, da hun blev verdensmester i samme disciplin. Det var samtidig den første danske VM-guldmedalje på langbane.

To år senere blev hun endnu en gang verdensmester, men denne gang var det på 1500 meter-distancen. (Ritzau)