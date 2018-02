I Wien fylder museer og kulturinstitutioner et helt område i byen. Kunst-kvarteret hedder det, og det er forbilledet for Det Fynske Kunstakademis rektor Lars Bent Petersen, når han taler om det endelige mål for sine ambitioner på skolens vegne: Et område af Odense, som danner rammen om flere af byens institutioner, som på den måde kan tilføre hinanden inspiration og synergi.

Forligsteksten Forligsteksten i budget 2018, som Det Fynske Kunstakademi arbejder henimod, lyder:Kunst- og kulturinstitutioner som Kansas City, Odense Filmværksted og Det Fynske Kunstakademi har sammen med dele af det kreative, kommercielle iværksættermiljø indledt et arbejde for at afsøge samarbejdsmuligheder, synergier og vækstpotentialer gennem et tættere samarbejde og eventuelt lokalefællesskab med henblik på at få skabt rammerne for en innovations hub (samlet enhed indenfor it, red.) Forligspartierne finder idéerne og projektet interessant, da det potentielt kan styrke hele det kreative miljø i Odense, give kritisk masse og bedre lokalemæssige muligheder. Forligspartierne ønsker, at Odense Kommune indgår i et samarbejde med initiativtagerne for at afsøge løsningsmulighederne.

- Et stort ambitiøst kunst-kvarter, som vil kunne profilere Odense, vil være fantastisk at være med til at bygge op. Og selv om jeg de seneste måneder har brugt meget tid på at finde lokaler, løber dialogen med de andre institutioner stille og roligt, siger Lars Bent Petersen.

At et flertal af politikerne i By- og Kulturudvalget tirsdag valgte at lade Det Fynske Kunstakademi flytte ind i det forhenværende Fyns Kunstmuseum i Jernbanegade til august, når det skal ud af øverste etage på Brandts-komplekset, kan vise sig som en parentes. Hvor lang tid, kunstakademiet skal holde til i huset, er der ingen af dem, avisen har talt med, der kan svare på. At øvelsen er midlertidig, er ingen af politikerne i tvivl om.Allerede i efteråret 2017 fik byrådets røde flertal skrevet ind i budgetforliget, at der på sigt skal arbejdes på et tættere samarbejde mellem tre af byens kulturinstitutioner, som ud over Det Fynske Kunstakademi tæller Odense Filmværksted og Kansas City. Og mens kunstakademiet de senere måneder har kæmpet med først og fremmest at få tag over hovedet fra 1. august 2018, er aktørerne fra de tre udvalgte institutioner så småt begyndt at mødes for at drøfte de fælles muligheder.