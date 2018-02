Nyborg: En savklinge og en telefon blev leveret med drone direkte til cellen hos en indsat i Nyborg Statsfængsel forrige vinter, men blev opdaget af fængselspersonalet. Sagen kommer nu for retten, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Det var det første kendte tilfælde, hvor fængelsfanger og medsammensvorne har taget ny teknologi i brug for at omgå reglerne.

Pakken indeholdt en mobiltelefon, oplader, savklinger, søm, lim og en bit til en skruemaskine, og den blev fløjet direkte til vinduet i en celle på fjerde etage i Nyborg Fængsel.

Retssagen finder sted i Retten i Svendborg mandag 12. februar, og her er både den indsatte og manden, der er mistænkt for at styre dronen, tiltalt; begge nægter sig skyldige.

Den ulovlige droneflyvning fandt sted 23. november 2016 klokken 3 om natten, og allerede kort efter modtagelsen fandt fængselsbetjentene den et kilo tunge pakke. Dronen var fløjet væk, men Fyns Politi har fundet frem til en 29-årig mand, som mistænkes for at have styret droneleverancen til en 30-årig røveridømt.

Den 29-årige og den 30-årige er tiltalt efter straffelovens § 124, der blandt andet vedrører ulovlig kontakt med fængselsindsatte samt at smugle kommunikationsudstyr såsom telefoner ind i fængsler. Straframmen er op til to års fængsel.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, udtalte dengang, at han fandt den nye trussel fra luften stærkt bekymrende og opfordrede Kriminalforsorgen til at sørge for bedre sikkerhed mod drone.

- De kan starte med at sikre vinduerne bedre i Nyborg Fængsel, så droner ikke kan få direkte adgang til cellerne, udtalte han.

Umiddelbart efter episoden 23. november 2016 var der flere tilfælde af mistænkelige droneflyvninger.

- Vi har tre dokumenterede tilfælde, hvoraf de to var forrige fredag (den 2. december 2016, red.). Personalet har set nogle droner, men hvad de har foretaget sig, er vi ikke bekendt med. Så vidt vi ved, har de ikke været anvendt til smugling - det er der ingen indikationer på, udtalte Lars Rau Brysting, sikkerhedschef i Kriminalforsorgen, dengang til Fyens.dk.

Begge droner blev set tæt ved Nyborg Fængsel.