Det er ærgerligt, at den økonomiske håndsrækning ikke reddede Børnehuset Dragen fra lukning, siger formand i Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune Anja Lund (V). Men selvom beslutningen blev taget før hun var formand og ikke virkede, støtter hun fuldt op om den.

På et udvalgsmøde tirsdag blev i orienteret om, at Dragen lukker. Hvordan forholder I jer til det?

Det er rigtig, rigtig ærgerligt, for vi vil gerne bevare så meget som muligt. Men vi har givet dem en håndsrækning, og det har så ikke gjort, at det har kunne lykkes. Så der er ikke så meget andet at sige, end at lukningen er en beslutning, Dragen har taget, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning.

Ifølge souschefen og bestyrelsen i Børnehuset Dragen kunne de ikke nå at få nok børn ind og skabe en bæredygtig økonomi inden for det halve år, de fik til at betale den økonomiske hjælp tilbage. Derfor lukker de nu. Hvorfor gav I dem ikke en længere tid?

Nu sad jeg ikke i udvalget på daværende tidspunkt, men vi gav dem jo en håndsrækning. Og hvis de sidder med en 7-10 børn, det mener vi ikke, at vi kan stå inde. Så vi havde håbet på, at de selvfølgelig kunne gøre noget mere, men det er svært, det ved vi udmærket godt. Jeg ved ikke, hvad der er blevet drøftet i det gamle udvalg, men vi kan da se os selv i øjnene og sige, at vi har da forsøgt og givet dem en håndsrækning.

Hvis du havde været udvalgsformand dengang, ville du så have taget den samme beslutning?

Det har jeg ikke lige tænkt over. Vi havde jo drøftet det her i slutningen af 2017, og det er den enighed, vi har lavet. Jeg støtter kun op om den beslutning, det gamle udvalg traf på daværende tidspunkt.

Hvis vi forestiller os, at andre børnehaver kommer i en lignende situation i fremtiden, vil det så blive håndteret på samme måde?

Jeg tænker ikke sådan, at vi ikke vil give dem en håndsrækning. Der tror jeg, at vi skal tage den individuelle sag og træffe en beslutning ud fra det. Vi vil ikke sige, at nu går vi ikke ind og giver andre institutioner en chance.