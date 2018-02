Kloden rundt

USA: Det gælder om at være varsom, når man sætter streger på et verdenskort. Det har det amerikanske forsvarsministerium måttet sande, efter at det for nylig lavede flere geografiske svipsere i sin atomrapport. Ifølge CNN indlemmede rapporten eksempelvis Taiwan som en del af Kina. Det er kineserne sikkert fint tilfredse med, for Kina anser Taiwan som en kinesisk provins. Det er dog stærkt omstridt. I samme rapport blev øgruppen Kurilerne en del af Rusland, men russerne strides med Japan om øerne. Pentagon har siden rettet i rapporten. (ritzau)