Kloden rundt

Rusland: Et godt glas vodka og så en smøg. Den norske sanger Åge Sten Nilsen kørte rock'n'roll-stilen på scenen, da han forleden var i Ruslands hovedstad, Moskva, for at spille koncert med bandet Tony Carey's Rainbow Project. Det endte dog med at blive en dyr fornøjelse. Russerne har nemlig indført en streng rygelov, der forbyder rygning på offentlige steder. Det betragtes koncertstedet som, og derfor har Åge Stein Nilsen efterfølgende fået en bøde, der svarer til omkring 15.400 kroner. - Det viste sig, at jeg havde røget inde i en offentlig bygning, og at det hemmelige politi havde sikret sig billeder, siger sangeren, der allerede har betalt bøden. (ritzau/NRK)