Hungorillaen Chuma i Givskud Zoo har født en unge. Givskud forventer at få en eller to unger mere i år.

Der er kommet en ny gorilla til flokken i Givskud Zoo. Hungorillaen Chuma har født, og personalet er overbeviste om, at det er en hanunge, selv om det kan være svært at bestemme kønnet hos nyfødte.

Direktøren i Givskud Zoo, Richard Østerballe, er glad for tilgangen af den nye gorillaunge.

- Gorillaer er truede, så for arten som helhed er det vigtigt med fødsler og avl i zoologiske haver. Så vi er rigtig glade for at have fået en unge, siger han.

Gorillaungen er formentlig den første af mange. Det skyldes, at Givskud Zoo har ændret på flokken og derfor forventer at være særdeles leveringsdygtige i gorillaunger.

- Vi fik et nyt setup, efter vores berømte hangorilla, Samson, døde. Det betyder, at vi kommer til at levere noget af et gorillaunge-boom i de næste år, siger Richard Østerballe.

Gorillaen Samson døde i 2015 og var kendt fra en dokumentarserie fra DR.

Ifølge Richard Østerballe regner de med, at der kommer en eller to gorillaunger mere i løbet af i år. Normalt kommer der en ny unge med to til tre års mellemrum.

Givskud Zoo er en del af et gorillaavlsprogram i Europa, så også på den front er de glade for den nye unge.

- Dels er ungerne jo livlige og aktive og dejlige for publikum at se på, og dels er det et meget vigtigt bidrag til det avlsprogram, vi har for gorillaer i Europa, siger Richard Østerballe.

Det er den anden gorillaunge, der er født i Givskud Zoo i 2018. Den første viste sig dog at være dødfødt.

Det er endnu ikke bestemt, hvad den nye unge skal hedde. Det bliver afgjort ved en afstemning, der arrangeres af gorillaernes sponsor Sydbank. Afstemningen bliver lagt ud på Sydbanks Facebookside.

Med flokkens nytilkomne er der nu syv gorillaer i anlægget i Givskud Zoo.