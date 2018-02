2018-udgaven af det store sydfynske motionsløb, De Tre Broer, er aflyst.

"Det er med stor beklagelse, at vi desværre må meddele, at De 3 Broer 2018 aflyses. Trods bestræbelser på at gennemføre løbet som planlagt, så har løbet ikke haft den opbakning som var forventet sammenlignet med tidligere år. Vi har forsøgt at være ude i god tid, således at du som løber har mulighed for at tilmelde dig et andet godt løb", står der således på løbets hjemmeside.

Der er tale om et halvmaraton over de tre broer i det sydfynske, (Langelandsbroen, Siødæmningen og Svendborgsundbroen).