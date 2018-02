Nordfyn: I en tid, da en stor del af danskernes sociale liv, opleves via en stor eller lille skærm, kan det synes rart med et sted at koble fra.

Det leverer bibliotekerne på Nordfyn, som i vinterferien inviterer til en række brætspilscafeer. Her kan alle mødes og slå et slag for både ludo, dam og mølle, men også andre af de mange eventyrlige brætspil i en social sammenhæng.

På Bogense Bibliotek samarbejder man med gruppen "Brætspil i Bogense". Her hjælper spillerne nye med at få styr på reglerne, så alle kan være med. Caféerne afvikles mandag 12. februar fra klokken 13-17 på Søndersø Bibliotek, tirsdag 13. februar i Bogense og onsdag 14. februar på Otterup Bibliotek. Deltagelse er ganske gratis. /EXP