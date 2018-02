Klorvand

Fredericia: Svømmeklubben DeltaSwims bedste årgangssvømmer Karoline Kristensen svømmede så godt ved de danske årgangsmesterskaber på kortbane (25 meter) i Odense her i weekenden, at hun også kommer med til det tilsvarende stævne på langbane (50 meter) i Bellahøj i København til sommer. Karoline Kristensen satte personlige rekorder i hovedparten af sine løb, oplyser klubben. Cheftræner Kirsten Detlef var meget godt tilfreds med Karolines Kristensens indsats under mesterskabet. Kirsten Detlef tog nogle udviklingsområder med sig hjem, som hun og Karoline Kristensen vil arbejde videre med.Svømmerens næste større udfordring er de vestdanske mesterskaber i Aarhus. DeltaSwim havde også nogle af de yngste konkurrencesvømmere fra C- og T-holdene sammen med deres træner, Sille Raahede Nielsen, afsted til Holstebro Swim Cup. De unge svømmere høstede hele 56 medaljer, satte utroligt mange personlige rekorder, fik megen stævneerfaring samt ikke mindst masser af hygge og dejligt samvær. /EXP