Tiden, hvor vindenergi var en unik, blomstrende energiform, der fik særlige vilkår og støttekroner af stater verden over, er ved at rinde ud. Det kan man mærke hos Vestas, verdens største producent af vindmøller.

Det danske vindmølleikon kan tage mindre for sine vindmøller. Dermed skrumper overskuddet. Det viser sig tydeligt i regnskabet for 2017.

- Vi fik den første indikation af, at Vestas også er ramt af den forandring, som vindindustrien er inde i, for tre måneder siden.

- Årsregnskabet i dag bekræfter, at festlighederne nu ebber ud, siger Vestas-analytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Regnskabet for 2017 viser da også, at den pris, Vestas har kunnet tage per megawatt, er faldet med 14 procent i forhold til 2016. Faldet tog endda fart i den sidste del af året.

Siden 2013 er prisfaldet per megawatt næsten på en femtedel.

- Vindindustrien er inde i en stor forandringsfase. Tidligere har man fået faste tilskud for den vindenergi, der er produceret.

- Nu er situationen forandret. Der er i langt højere grad ikke faste tilskud til vindmølleparker. Dem, der vil opføre en vindmøllepark, skal i stedet byde ind i auktioner, hvor dem, der byder lavest, vinder, siger Jacob Pedersen.

Det betyder, at Vestas' kunder er i hård konkurrence om at kunne sælge den grønne strøm billigst muligt for at vinde auktionerne over nye vindmølleparker. Og derfor presser de Vestas til at sænke prisen på vindmøller til projekterne.

- Auktionerne giver en meget hård konkurrence om at få lov til at opføre projekter. Og den konkurrence forplanter sig hele vejen ned gennem værdikæden til en producent af vindmøller som Vestas, siger Jacob Pedersen.

Mens markedet er i en ny situation, der betyder færre overskudskroner for Vestas, så er der ingen grund til gråd og tænders gnidsel.

- Vestas er stadigt et solidt, overskudsgivende selskab.

- Og det er et selskab, som står stærkt i forhold til at drage fordel af de forandringer, der er i industrien. De vil ramme Vestas, men vil ramme mange konkurrenter hårdere, siger Jacob Pedersen.