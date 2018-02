Også 2018 tegner til at blive et godt år for de danske feriehuse, hvor danskerne i stigende grad overnatter.

Selv om den danske sommer bestemt ikke viste sig fra sin flotteste side i 2017, har de danske feriehuse ikke stået tomme.

Tværtimod blev 2017 et rekordår for branchen, der særligt har oplevet en fremgang i antallet af danske overnatninger.

Der blev i alt overnattet 19,2 millioner gange i de udlejede feriehuse i 2017, hvilket er mere end den hidtidige 2016-rekord på 18,6 millioner overnatninger, viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed kan alle krisetegn afblæses, lyder det fra afdelingsdirektør i BRF Kredit Mikkel Høegh.

- 2017 blev på mange måder et rekordår for danske ferieboliger.

- Faktisk blev der sat rekord efter rekord, hvilket understreger, dels at turismen er et vigtig erhverv i dansk økonomi, dels så blev 2017 året, hvor feriehusmarkedet vågnede op efter at have ligget i dvale i nogle år efter finanskrisen, skriver han i en pressemeddelelse.

Danskerne overnattede 5,1 millioner gange i de danske feriehuse, hvilket er en fremgang på 421.000 overnatninger sammenlignet med 2016.

Men også antallet af udenlandske besøgende er steget.

I alt havde tyskerne, der udgør den største gruppe udenlandske overnatninger, 12,1 million overnatninger i 2017.

Det er en fremgang på 190.000 overnatninger sammenlignet med 2016.

Ifølge Danmarks Statistik tyder tallene på, at man også i 2018 vil kunne sætte rekord for antallet af overnatninger.

Også i den sidste måned af 2017 oplevede man et stort antal bookinger i de danske feriehusene.

- Med 188.882 danske overnatninger er antallet steget med knap 27 procent sammenlignet med rekorden i december 2016. Der er således ganske populært også at holde juleferie i det danske ferieland.

- Sammenlagt nåede antallet af nætter i danske feriehuse op på 735.238 i december, hvilket er en fremgang på 16,5 procent sammenlignet med året før, skriver Mikkel Høegh.

Feriehusudlejerne er blandt andet blevet hjulpet på vej af lempeligere regler i forhold til brugen og belåning af sommerhuse.