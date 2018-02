Debat: Nødvendighedens politik betyder historisk store nedskæringer

Læserbrev: Mange kommunalt ansatte risikerer at stå med en fyreseddel inden sommerferien, hvis den budgetprocedure, der er lagt op til på nuværende tidspunkt, følges. Børn, ældre og de allermest udsatte borgere er så uheldige at der skæres på deres udviklingsbetingelser, omsorg og vilkår. Det sker alene på grundlag af benchmark-sammenligninger med resten af Syddanmark. Sammenligninger, som alene sigter mod laveste fællesnævner. Er det det vi vil i Svendborg Kommune?

Det er meget vigtigt at vågne op og finde ud af, om man virkelig abonnerer på nødvendighedens politik. Fordi her dikteres der besparelser på 49,8 millioner kroner og nu ekstra 25-50 millioner kroner Der lægges op til, at man allerede inden sommerferien uddeler fyresedler, inden man kender resultatet af udligningsreformen eller har indgået et budgetforlig. Dertil kommer, at vi stadig har til gode at mærke følgerne af de cirka 27 millioner kroner i budget 2018. Der er historisk store nedskæringer på velfærden i udsigt. Førhen har vi syntes, det var store nedskæringer, når der har været besparelser i omegnen af 20 millioner kroner. Nu lægges der op til at udmønte nedskæringer på op mod 130 millioner kroner inden sommerferien.

Er det virkelig nødvendigt og påtrængende at finde 25-50 millioner kroner til et råderum, så de politikere, der kan blive enige om nedskæringerne, herefter frit kan prioritere deres mærkesager? De mærkesager kan blandt andet være økonomi til landsstævnet, eller som tidligere på børn- og ungeområdet, hvor man valgte at give en million kroner til pasning af børn i eget hjem, samtidig med at man skar 2,5 millioner kroner til sociale normeringer i de børnehuse, som har de største sociale opgaver at løse.

Spørgsmålet er her, om vi fortsat skal skære i vores velfærd, fordi vi bliver forledt til at tro, det er nødvendigt? Nationalt vælger man at prioritere eksempelvis skattelettelser i stedet for at give kommunerne en tilstrækkelig økonomi til at drive ældrepleje, skoler og daginstitutioner for. Hvorfor skal vi så udstede fyringssedler i Svendborg Kommune, inden man kender kommunernes økonomiaftale med staten, eller resultatet af den måske ændrede udligningsordning?