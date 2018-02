Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidts politiske karriere er i fare, og nu mister han måske også sit job som underdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Det er status, efter at det tirsdag kom frem, at han sidste sommer blev taget af politiet for at have kørt bil med kokain i blodet.

Onsdag skal bestyrelsesformanden på Niels Brock, Ernst Lykke Nielsen, mødes med skolens administrerende direktør, Anya Eskildsen, for at diskutere Jakob Engel-Schmidts situation.

- Det er rigtig dumt uanset hvad, og i forhold til en stilling som direktør på Niels Brock er det ikke foreneligt med skolens værdier, siger Ernst Lykke Nielsen til BT.

Engel-Schmidt er på orlov fra Folketinget, mens han varetager jobbet som underdirektør på Niels Brock.