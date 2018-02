Spar op fra lønnnen. Alle skal have en uddannelseskonto

Uddannelse: En morgen faldt jeg i snak med en nattevagt på vej hjem fra arbejde i et tog mod Næstved. Han drømte om at uddanne sig mere. Men han kunne ikke finde penge til studier eller forsørge sin familie, hvis han gik på SU. "Hvorfor er der ikke plads til, at jeg kan efteruddanne mig? Hvorfor har vi ikke indrettet os, så jeg uddanner mig automatisk, ligesom jeg automatisk sparer op til pension?" spurgte han. Jeg deler hans frustration. Og jeg tror, at mange danskere, både på land og i by, deler vagtens frustration.

Siden den morgen har Radikale Venstre udarbejdet et forslag, vi kalder "Din Uddannelseskonto". Din Uddannelseskonto minder om feriekontoen eller din arbejdsmarkedspension.

Vi foreslår, at du og din arbejdsgiver sparer lidt over 2 pct. af lønnen til uddannelse.

Uddannelseskontoen er din og kun din. Du kan bruge den til at uddanne dig inden for dit fag. Eller du kan lave et sporskifte. Du kan gøre drømme til virkelighed. Du kan bruge den som du vil. Og du kan holde fast i dit lønniveau, så du ikke skal gå ned i løn, mens du efteruddanner dig f.eks.

I fremtiden vil flere job gå til robotter. Men nye jobs vil opstå. Det afgørende er, at vores evner følger med virkeligheden.

Derfor bør vi droppe idéen om, at vi kun uddanner os først og bruger resten af livet på arbejdsmarkedet.

Jeg har fundet nattevagten siden og sagt tak. Jeg har lovet ham, at Radikale Venstre vil arbejde hårdt for Din Uddannelseskonto. Så drømme kan gøres til virkelighed.