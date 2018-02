Debat: Hold nu op

Læserbrev: Det lyder, at Danmark skal være med i front, hvad angår ny teknologi. Det skal jeg da lige love for, at nogle kommuner tager ureflekteret til sig.

Horsens Kommune købte japanske automatiske badekabiner, robotbade bygget efter japanske mål, med det resultat, at danskernes ben og hoveder forblev uvaskede. Mange kommuner har indkøbt automatiserede toiletter med vaske og tørrefunktion - i alt 2439 styks med en enhedspris på op til 30.000 kroner.

Nogle af toiletterne er for store til private boliger og fungerer i det hele taget ikke særlig godt på bagdele, der har en del år på bagen. Plasticarme med en ske for enden til cirka 40.000 kroner, som kommunerne købte 180 af, før de indså, at armen ikke var til at styre - mad i ansigt, på bordet, i skødet eller på gulvet.

Meget af den dyre teknologi kræver åbenbart personale, som skal forhindre, at det dyre udstyr ikke ødelægges eller sviner borgerne og omgivelserne til. Ingen skal være i tvivl: Jeg tilhører dem, der ikke bøjer sig i støvet for dyr og uduelig teknologi.

Jeg bøjer mig i støvet for eksempelvis dyr, der kan finde lig under vandet, dyr, der kan skabe kontakt til demente og dyr, der kan skabe ro og tryghed hos børn med læsevanskeligheder osv. Jeg siger derfor: Hold nu op med at overse alle de værdier, som allerede ligger for vores fødder og som bare kræver vores dybeste respekt og værdsættelse.