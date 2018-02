Fredericia: Når trafikken hober sig op i forbindelse med det aktuelle vejarbejde på supercykelstien eller andre steder i kommunen, har Facebook vist sig at være et godt redskab til at mindske klager.

- Efter at vi er begyndt at informere jævnligt på Facebook, får vi ikke mange klager omkring trafikafviklingen, oplyser chef for Vej og Park i Fredericia Kommune Marianne Jensen.

I øjeblikket er bilisterne udfordret på indfaldsvejen til Fredericia via Snoghøj Landevej. Der arbejdes aktuelt ved krydset Snoghøj Landevej-Erritsø Bygade, og mellem Røde Banke og Holstensvej. De aktuelle meget lave temperaturer skulle ifølge Marianne Jensen ikke betyde forsinkelser for anlægsarbejdet.

Fredericia Kommune forventer, at cyklister igen kan køre på cykelstien i østsiden fra Røde Banke til Holstensvej fra begyndelsen af marts.

- Herefter vil der foregå arbejde med signalmaster i krydsene på strækningen. Projektet forventes helt afsluttet sidst i foråret 2018, oplyser projektleder Tina Dinesen.