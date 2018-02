Lyngby har kæmpet for at betale spillerne løn tirsdag, men det er ikke lykkedes, oplyser klubbens formand.

Superligaklubben Lyngby Boldklub kan ikke betale spillerne løn inden fristen ved midnat tirsdag. Lyngby håber at have en afklaring senest fredag, oplyser klubben.

- Efter en lang dag, hvor der er afdækket og forsøgt flere forskellige løsninger for at få fremskaffet de nødvendige midler til at betale løn til spillere, stab og administration med flere, må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål rettidigt og kan oplyse, at Lyngby Boldklub ikke har betalt den skyldige løn i dag.

- Der har været drøftelser og forhandlinger omkring salg af klubben hele dagen, samtidig med at der har været arbejdet på en kortsigtet løsning for at få betalt løn til tiden, skriver Lyngbys bestyrelsesformand, Torben Jensen, i en mail.

Han forklarer, at en af mulighederne har været drøftelser med stærke lokale kræfter, som tirsdag aften har meddelt, at de ikke kan nå det inden tirsdag ved midnat.

De vil til gengæld forsøge at samle en gruppe af lokale interessenter, der vil overtage klubben og levere den nødvendige finansiering minimum frem til sommeren 2018, lyder det.

Og der er fortsat forhandlinger med flere mulige købere til klubben.

- Der er stadig forhandlinger med andre potentielle købere, hvor specielt en af dem har været meget aktiv i dag, og der har været fremskridt, men grundet konstruktionen hos den potentielle køber kræver det mere tid at lande en mulig aftale.

- De kommende dage byder fortsat på forhandlinger med de potentielle købere, og som tidligere udmeldt er det vores håb, at vi senest fredag har en afklaring, skriver Torben Jensen.