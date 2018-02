Indsamlinger: TV-manden Anders Lund Madsen har fået kvalme, og jeg forstår ham godt. Det kan være som at tisse i bukserne for at få varmen i kort tid, og således mener Madsen, at når pengene til de fattige i Afrika er brugt op. Hvad så. Er elendigheden tilbage?

Lidt filosofisk kunne man sige, at give fisk som mad, varer kun indtil sulten melder sig igen. Så hellere fiskestænger, der er mere vedvarende for at stille sulten. Altså, hvis man har vand og fisk i nærheden.

Jeg så hellere, at de omkring 1.000 millioner, TV2 meget dygtigt har indsamlet over de seneste år, burde gå til noget vedvarende. En fabrik, spiselige dyr, slagteri og meget, meget andet.

At give til fattige kan løfte en selv. Sådan har jeg det selv. Venlighed, smil og penge til fattige. Jeg bliver nok mæt af mad alligevel.

Mit barnebarn var syg for et par år siden, men blev rask på H.C. Anderses hospital i Odense efter få uger. Min taknemlighed var at købe et klovnemaleri på en auktion. Malet af en kendis. Meget, meget flot. Det fik børneafdelingen, og jeg har senere forstået, at de er mere end almindelig glad for maleriet.

Hatten af for TV2 og hatten af for Anders Lund Madsen, der vandt en million sammen med sin bror i "Hvem vil være millionær" og gav pengene videre til fattige i Afrika.