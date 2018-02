Sophie Løhde føler sig misforstået: Jeg har aldrig talt om lønfest i det offentlige

Replik: Med vanlig sans for at give et fortegnet billede af politiske modstandere påstår Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, her i avisen (5.2), at jeg giver indtryk af, at de offentligt ansatte 'vælter sig i penge', og at jeg vil stoppe deres 'lønfest'.

Det er sikkert fine paroler, hvis man står på en ølkasse i Kongens Have i Odense eller Fælledparken i København 1. maj, men det har bare intet med virkeligheden at gøre.

For det første har jeg aldrig talt om 'lønfest' og antydet, at de dygtige og engagerede sygeplejersker, pædagoger, SOSU-assistenter, lærere og mange andre medarbejdere, der er ansat rundt om på vores sygehuse, skoler, i ældreplejen, dagtilbud og andre steder i den offentlige sektor, får for meget i løn og har råd til 'fest og kaviar'.

For det andet har jeg heller aldrig sagt, at medarbejderne ikke må stige i løn ved de overenskomstforhandlinger, som i øjeblikket er i fuld gang. Og der vel heller ingen - inklusive mig selv - der går til forhandlingsbordet for at forhandle en ny overenskomst på plads med repræsentanter for de ca. 180.000 statsansatte, som forventer, at medarbejderne ikke stiger i løn. Selvfølgelig vil vi se lønstigninger de kommende år - spørgsmålet er blot, hvor store de bliver.

Jeg har derimod i al stilfærdighed sagt, at det er uholdbart, hvis lønudviklingen i det offentlige løber foran udviklingen i den private sektor, sådan som det har været tilfældet siden 2008. Derfor aftalte de faglige organisationer og den tidligere socialdemokratiske finansminister, Bjarne Corydon, også ved den seneste overenskomst i 2015, at løngabet skulle lukkes i den kommende overenskomstperiode. Det er blot det, jeg har gjort opmærksom på.

Det er muligt, at Pernille Skipper ser anderledes på det. Det er helt fair. Men lad os da diskutere sagligt i stedet for at lægge hinanden ord i munden - særligt ord, vi hver især aldrig har sagt.

Lad mig til sidst understrege, at jeg - uanset hvad Skipper påstår - har den største respekt for de ansatte i den offentlige sektor. Alle dem, som hver dag står op for at holde hjulene i gang, hjælpe andre og bidrage til vores velfærd.