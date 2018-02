Skynd dig tilbage på værkstedet, Lars Løkke: Din 2025-plan virker ikke

Økomomi: Virkeligheden er så langt fra regeringens økonomiske mål, at selv Liberal Alliance har opgivet centrale dele af regeringens store 2025-plan. Planen for dansk økonomi er nu baseret på et skrivebordsmål om arbejdsudbud, som ikke bliver til noget, og derfor skal Løkke skynde sig tilbage på værkstedet.

Regeringen har nu siddet i 14 måneder. Og bunken af ubehagelige reformer, den har måttet skrotte, har heldigvis vokset sig stor. Da den nye trekløver-regering fremlagde sit mørkeblå regeringsgrundlag - og senere sin 2025-plan - var den store plan at øge det såkaldte arbejdsudbud. Målet var 55.000-60.000 personer. Med hård kost for danskerne. Status efter 14 måneder er dog, at de indgåede aftaler under den nuværende regering faktisk har betydet, at arbejdsudbuddet forventes at falde med 100 personer de kommende år. Regnestykket giver et lille minus på den konto. Selv LA's finansordfører Joachim B. Olsen sagde til Ritzau d. 3. februar, at det er 'aldeles urealistisk' at nå i mål.

Man håbede på at kunne hæve danskernes pensionsalder, skære i de arbejdsløses dagpenge og i SU-systemet for herved at få et positivt tal på regnemaskinen. Præcis det samme håbede man, da man fremlagde endog meget skæve forslag om skattelettelser i efteråret. Det er ikke lykkedes nogle af delene. Samtidig er selve fundamentet for den velstand, som regeringen lovede danskerne, nu væk.

Selvom det nok er en smule verdensfjernt for de fleste, er det her mål faktisk selve fundamentet for regeringens økonomiske politik. Det skulle løfte vores velstand med 45 mia. kr. og står i kroner og ører for over halvdelen af den vækst, som regeringen havde lovet danskerne. Det naturlige er da så at få den økonomiske politik tilpasset virkeligheden.

Princippet med at have langsigtede økonomiske planer blev indført under Poul Nyrup Rasmussen, men det har aldrig været ment som et ideologisk kampskrift, sådan som det er blevet det under Lars Løkke Rasmussen. Det betyder, at den 2025-plan Løkke fremsatte i 2016 måtte opgives, sammen med den smalle V-regering. Og nu er den næste version altså også lige papirkurven. Det er synd, for en langsigtet økonomisk plan bør netop være det - altså langsigtet. Og dermed også bygget på realistiske forudsætninger.

Danskerne fortjener sikkerhed om statens finanser og vores økonomi. Netop derfor er det så vigtigt, at de store økonomiske programmer viser et sandfærdigt billede, som vi politikere kan handle på.

Derfor er jeg også glad for at kunne konstatere, at det vi i Socialdemokratiet fremlagde i vores bud på en 2025-plan i 2016, stadig holder. Vi sagde dengang - som vi gør i dag - at vi nu skal fokusere på de udfordringer, som Danmark står overfor. At vi bør sikre velfærden først, at vi nu skal investere i opkvalificering og at alt skal sættes ind for at skabe ny vækst og nye danske arbejdspladser.

Hvor står vi så nu? Ja først og fremmest er det klart, at regeringen nu leder vores land uden kompas. Uden en samlet plan til at løse vores fælles udfordringer. Jeg opfordrer derfor statsministeren og finansministeren til at samle regeringskollegerne på værkstedet. De bør hurtigst muligt fremlægge et nyt økonomisk program, som faktisk er retvisende for dansk økonomi, og som alle danskere og Folketinget kan forholde sig til.

Vi ved, at regeringens kompas er skævt i forhold til, hvad Danmark har brug for. Men indtil der er fremlagt en ny 2025-plan, sejler regeringen også reelt i blinde.