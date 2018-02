Dansk Folkeparti vil splitte Statens Kunstfond op i regionale enheder. På godt på danskernes kunstfond

Kultur: Jeg havde hørt en fugl pippe om det forinden, så jeg var forberedt på overskriften i lørdags om, at Dansk Folkeparti foreslår Statens Kunstfond i dens nuværende form lukket og splittet op i mindre regionale enheder.

Forslaget er ganske omfattende og taler blandt andet om at omtænke arbejdslegater og hædersydelser til skabende kunstnere, og om at stoppe med at støtte de internationale samarbejder.

Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvordan Statens Kunstfond skal skrues sammen. Men som ny formand for den kunstfond, der netop har til opgave at fremme dansk kunst herhjemme og i udlandet, giver sådan et forslag unægtelig stof til eftertanke. Brændstof, vel at mærke. For hvis der er noget, vi har brug for, er det jo netop en engageret samtale om kunstens betydning for det samfund, vi alle sammen er del af, og en løbende diskussion om, hvorledes man til enhver tid kan sikre sig, at rammerne for kunsten har de bedst mulige vilkår.

Selvom der i DFs forslag er mange spændende tanker, vil jeg undlade at kommentere og gå nærmere i dybden med de enkelte dele. Blot her og nu slå fast, at jeg virkelig glæder mig over, at kunsten kommer på den politiske dagsorden. De 500 millioner kr. om året, som pt. er afsat til kunststøtten, er skatteborgernes penge, og vi skal bruge dem klogt, så de kommer til gavn for mennesker i hele landet.

Statens Kunstfond er nemlig danskernes kunstfond. Fondens store vigtige opgave er at investere skatteborgernes penge tilbage i kunstprojekter, som giver værdi og kan opleves af alle danskere - uanset kulturel og social baggrund eller geografisk placering.

Ikke mindst derfor er de kunstfaglige medlemmer af de 12 udvalg nøje udvalgt fra alle dele af landet, og de gør sig umage med at granske de godt 12.000 ansøgninger, som hvert år sendes ind til fonden. Nogle ansøgninger kommer fra individuelle kunstnere. Andre ansøgninger - og det er den andel, som får allermest støtte med på vejen - kommer fra kunstprojekter, spillesteder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner, som leverer kunstoplevelser direkte til deres publikum overalt i landet. På den vis giver fonden hvert år fodfæste og vokseværk til massevis af kunstprojekter rundt omkring i Danmark. Om det gælder det lokale spillested i Randers, digtoplæsningen på biblioteket i Tønder, kunsten på hospitalet i Vejle eller børneteaterfestivalen på Lolland.

Til forskel fra eksempelvis kommuner, lokale arrangører og andre fonde, som også spiller en vigtig rolle for kulturudbuddet i Danmark, er det iøvrigt vigtigt at huske, at netop kunstfonden har en helt særlig opgave om at sikre ilttilførslen til den skabende kunst - til de kunstnere, som drevet af talent og inspiration bevæger sig ud af nye, uforudsigelige veje og måske ender med at efterlade sig et spor, der bliver mærket og bemærket af generationer af danskere i mange år fremover. Den går til de kunstnere, som spejler vores tid - eller måske vores fremtid alene i kraft af deres undersøgende tilgange til processer, materialer og de relationer, som kunsten indgår i med de mennesker, der oplever den.

Så spørger du os, der arbejder for kunstfonden, om, hvorfor det er vigtigt med en national kunstfond, er svaret både stort og rungende og samtidig helt indlysende: De kunst- og kulturoplevelser, vi får med os gennem livet, hvad enten man er til jazz eller klassisk, digte eller eventyr - indlejrer sig jo i en, og er med til at danne den klangbund, som gør os til mennesker, og endda sommetider gør os til mennesker med noget til fælles. For nok taler kunsten forskelligt til os hver især. Det, som den ene elsker, bliver måske hadet af andre. Men oplevelsen kan i sig selv bane vej for fællesskaber, sammenhængskraft og fælles referencerammer.

Det er en af grundene til, at omkring en femtedel af midlerne investeres i projekter, som retter sig mod børn og unge. En anden stor prioritet er kunstprojekter, som foregår uden for de etablerede kulturinstitutioner, for eksempel i boligområder, i bybilledet eller på anden vis går direkte i dialog med borgerne.

Det er som sagt ene og alene en politisk beslutning, som ligger til grund for, hvordan Statens Kunstfond er skruet sammen og hvilke rammer og midler, der er til at udvikle kunst og kultur i Danmark. Når vi diskuterer kunststøtte og kulturpolitik generelt, er jeg helt overbevist om, at et mangfoldigt kunst- og kulturliv har en væsentlig betydning for, hvad det vil sige at være borger i Danmark.

Jeg håber derfor, at den politiske debat om kunstfonden uanset hvad, vil skærpe interessen blandt alle danskere for at få et mere aktivt kunst og kulturliv, uanset hvor man bor. Kunstfonden skal per lov tilgodese en meget bred vifte af aktører i kulturlivet og sikre en spredning af projekter i hele landet. Men begejstringen, engagementet og lysten til at gå ud af sin gadedør og åbne sanserne for det, kunsten har at byde på, kan hverken dikteres af os eller af politikerne. Den lyst skal komme fra os selv som borgere. Vi, som arbejder direkte med kunstfonden, vil til enhver tid gøre vores bedste for at sprede kunststøtten ligeligt, sikre at alle borgere får kunstoplevelser af højeste kvalitet, og være lyttende overfor forslag til, hvorledes vi kan forbedre vores arbejde.

Tilsammen er vi nemlig danskernes kunstfond.