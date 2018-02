Efter en lovende start på kampen hvor stillingen efter syv minutter var 6-6 gik Faaborg ØH i stå, og gæsterne fra IK Skovbakken nåede at få en føring på fem mål ved pausen.

Det fik hjemmeholdet til at satse på at angribe i 7 - 6 opstilling, men lige lidt hjalp det, og Faaborg ØH havde store kvaler med den jyske målvogter der var spillet varm, så efter 37 minutter var gæsterne foran med 21-13.

Men Faaborg ØH er noget af et "come-back" hold, så der kom atter styr på spillet holdet kom på 26-26 kort før tid, hvilket fik Skovbakken til benytte deres målmand i angrebet og han bragte sit hold i front 15 sekunder før tid, men mirakuløst lykkedes det Faaborg ØH at få udlignet til 27-27, så for anden gang i træk måtte syd fynboerne nøjes med et enkelt point. Topscorer blev Marius Egedal med syv mål, mens Emil Lønberg og Anders Christensen scorede hver fem mål. (hol)