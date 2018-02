Politikere vil have Svendborg Senior Idræt til at fortsætte træningen for svage ældre frem til 1. juni, men det er uvist, om foreningen vil være med på kommunens betingelser.

Svendborg: Er der fortsat vedligeholdende træning for 47 svage seniorer på seks kommunale plejecentre efter den 1. marts? Hvor foregår træningen? Og hvem står i spidsen for tilbuddet? De spørgsmål skulle politikerne i Social- og Sundhedsudvalget have givet nogle klare svar på ved et møde tirsdag aften, men de ældre må holdes i uvished lidt endnu. Sagen er fortsat uafklaret. Det er i dag instruktører fra foreningen Svendborg Senior Idræt, der står for træningen, men foreningen har opsagt en aftale med kommunen fra udgangen af februar efter en strid om betalingen for tilbuddet. På det politiske møde besluttede et enigt udvalg, at man vil bede Svendborg Senior Idræt fortsætte træningen frem til den 1. juni. Kommunen ønsker at bruge tiden frem til den 1. juni til at skrue en ny løsning sammen, og formand for udvalget, Hanne Klit (S), understreger, at hun gerne ser Svendborg Senior Idræt fortsætte - også efter den 1. juni. Bestyrelsesformand i Svendborg Senior Idræt, Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, vil dog ikke love, at foreningen vil sige ja til forslaget om at fortsætte træningen i yderligere tre måneder. Han afventer nu et bestyrelsesmøde i foreningen på torsdag, og han ønsker ikke at tage forskud på diskussionen før bestyrelsesmødet.

Strid om social del