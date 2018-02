OB agter at træne både fredag og lørdag på Ewii Park. Lørdag kl. 10.00 er alle fans inviteret ud på stadion. OB har behov for at træne på græs, fordi rytmen skal bevares efter at være vendt hjem til frost og kunstgræsbanen i Ådalen tirsdag.

Brian Larsen, fanformand for de stribede" var glad for en indsamling, der havde indbragt fan-klubben en check på 16,843,77 kroner.

Izunna Uzochukwu har ganske rigtigt købt sig selv fri af OB, så han kunne komme til kinesisk fodbold. Det pointerede sportsdirektør Jesper Hansen under seancen.

Joao Pereira kaldte man fra podiet truppens flotteste mand, men portugiseren med det flotte hår var stadig ikke i Odense af personlige årsager. Pereira tog fra træningslejren i Spanien direkte til Portugal.

Kenneth Emil Petersen og Rasmus Festersen indrømmede bagefter, at de havde haft tid til at forberede sig på præsentationerne under træningslejren. De mente, at præsentationen tidligere år havde været lidt kedelig og trængte til noget pep.

- Nicklas Helenius. Du har skiftet dit rygnummer til et andet, så det var det, der var galt i efteråret, lød det spydigt fra Kenneth Emil Petersen, da nordjyden skulle præsenteres. Jóan Símun Edmundsson fik at vide, at han ikke havde været på træningslejren, men færingen havde jo også haft ni klubber på otte år, så man forstod hans udlængsel.

Marco Lund - kommet fra Esbjerg - er gammel bokser. Han boksede fra han var syv til 14. Han boksede 15 kampe og vandt de 14. Men tabte til en fra Valby. Men det nederlag ville han ikke berette om.